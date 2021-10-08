В российские сим-карты зашьют электронные цифровые подписи

Как пишут «Ведомости», в состав рабочей группы вошли чиновники Минцифры, представители ФСБ, операторов связи и научных организаций. Участие в ней подтвердил директор департамента корпоративных коммуникаций МТС Алексей Меркутов, Tele2 неизвестно о создании такой рабочей группы, «Ростелекому» (владеет «Билайн») интересна тематика электронной цифровой подписи, в «Мегафоне» от комментариев воздержались. Также получил приглашение и готовит предложения по составу участников данной рабочей группы банк ВТБ.

Внедрение усиленной квалифицированной электронной подписи в сим-карты позволит использовать такую подпись при оказании государственных и банковских услуг, ведении налоговых операций, электронном документообороте, участии в электронных торгах, заключении сделок купли-продажи. «Фактически везде, где по закону сейчас требуется собственноручная подпись, аналогичная подписи на бумаге. Единственное условие — контрагент должен согласиться принять такую подпись и реализовать техническую возможность на своей стороне», — отметила пресс-секретарь Tele2 Дарья Колесникова.

Стоимость сим-карт с электронной цифровой подписью внутри возрастет, она будет определяться в зависимости от цены операционной системы, персонализации программного обеспечения и стоимости самого чипа. «Для операторов цена SIM-карты возрастет, но не драматично, традиционно эти затраты будут учтены в услугах для потребителей сотовой связи», — отметил генеральный директор Института точной механики и вычислительной техники РАН Александр Князев.

Напомним, ранее стало известно, что власти Петербурга намерены следить за передвижениями горожан. Для этого они планируют получить доступ к геоаналитическим данным мобильных операторов и уже ищут подрядчика, который предоставит их.