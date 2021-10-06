Шойгу наказал военных за отправку почетного караула на венчание потомка Романовых в Петербурге

Министр обороны России Сергей Шойгу привлек к дисциплинарной ответственности должностных лиц Западного военного округа, которые согласовали организацию почетного караула для церемонии венчания потомка Романовых в Исаакиевском соборе, пишет РИА Новости.
Торжественная церемония состоялась 1 октября. А спустя несколько дней военные начали служебное расследование из-за участия в мероприятии роты почетного караула. Нарушителей уже установили, но кто именно понес наказание, не уточняется.
В канцелярии главы Российского императорского дома заявляли, что детали венчания были согласованы со всеми инстанциями — государственными, церковными и военными.
Напомним, в Исаакиевском соборе прошло первое за 127 лет венчание представителя дома Романовых. Обвенчались потомок династии Романовых Великий Князь Георгий Романов и Ребекка Беттарини — в православии Виктория Романовна Беттарини. Показываем, как это было.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.