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Шойгу наказал военных за отправку почетного караула на венчание потомка Романовых в Петербурге

Министр обороны России Сергей Шойгу привлек к дисциплинарной ответственности должностных лиц Западного военного округа, которые согласовали организацию почетного караула для церемонии венчания потомка Романовых в Исаакиевском соборе, пишет РИА Новости.

Торжественная церемония состоялась 1 октября. А спустя несколько дней военные начали служебное расследование из-за участия в мероприятии роты почетного караула. Нарушителей уже установили, но кто именно понес наказание, не уточняется.

В канцелярии главы Российского императорского дома заявляли, что детали венчания были согласованы со всеми инстанциями — государственными, церковными и военными.

Напомним, в Исаакиевском соборе прошло первое за 127 лет венчание представителя дома Романовых. Обвенчались потомок династии Романовых Великий Князь Георгий Романов и Ребекка Беттарини — в православии Виктория Романовна Беттарини. Показываем, как это было.

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