Сооснователь компании «Лаборатория Касперского» Наталья Касперская призвала россиян не сдавать биометрические данные. По ее мнению, их «практически с гарантией украдут, продадут, сольют» — так как понимание, как их будут защищать, отсутствует.
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Наталья Касперская
О том, почему не стоит сдавать биометрические данные — цитата по РИА «Новости»:
Моя личная рекомендация: ни в коем случае не сдавать биометрические данные, не вестись на удобство. Их практически с гарантией украдут, продадут, сольют. Давайте нам сначала объяснят, как эти данные планируется защищать, в том числе от своих сотрудников. При этом мне лично непонятно, а зачем вообще нужно использование биометрию?
Граждане сдают отпечатки пальцев и фото лиц, их лица снимают без их ведома и согласия на улицах, на транспорте, в офисах и торговых центрах, а потом такую информацию может кто-то слить, украсть, перехватить и использовать, например, в крупных сделках с недвижимостью, при управлении счетом в банке, при проходе на закрытые объекты и тому подобном.
Напомним, ранее стало известно, что российские банки введут новый способ биометрической идентификации клиентов — по рисунку вен на ладони. Биометрическую идентификацию по венам на ладони Центробанк рассматривает как перспективное дополнение к уже существующим способам идентификации в Единой биометрической системе — по голосу и лицу. Рисунок вен ладони позволит снять барьеры для прохождения биометрической идентификации людьми, испытывающими сложности при разговоре, в том числе с проблемами слуха и речи в силу разных причин.
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