Я помню все твои веночки: российские банки введут новый способ биометрической идентификации клиентов

Биометрическую идентификацию по венам на ладони Центробанк рассматривает как перспективное дополнение к уже существующим способам идентификации в Единой биометрической системе — по голосу и лицу. Рисунок вен ладони позволит снять барьеры для прохождения биометрической идентификации людьми, испытывающими сложности при разговоре, в том числе с проблемами слуха и речи в силу разных причин. Как пишет «Российская газета», технология уже была протестирована и показала свою высокую эффективность.

Однако внедрение нового способа биометрической идентификации — не дешевое удовольствие. Цена считывателя рисунка вен ладони разнится и находится в диапазоне от 17 до 140 тысяч рублей. Кроме того, перед введением такого способа идентификации следует также проработать вопрос о включении устройств для распознавания артерий в перечень технических средств реабилитации для ряда заболеваний. Это необходимо, чтобы нуждающиеся в таком способе идентификации могли получить устройства без существенной нагрузки на семейный бюджет.

Некоторые крупные российские банки уже внедрили новый способ биометрической идентификации клиентов. «По рисунку вен ладони для клиентов банка доступен вход в депозитарий в офисе. Этот тип биометрической аутентификации максимально надежен, поскольку рисунок кровеносных сосудов строго индивидуален и не меняется на протяжении всей жизни. Такой тип аутентификации исключает несанкционированный доступ к сейфовым ячейкам со стороны других лиц», — говорят в «Ак Барс банке», который уже опробовал нововведение.

Эксперты считают идею Центробанка правильной с точки зрения идентификации людей с ограниченными возможностями, но пока что слабо реализуемой. «Сейчас в ЕБС накоплено 180 000 биометрических шаблонов россиян. Если вводить новую модальность для всех, то клиентам придется досдавать биометрию. И все 180 000 человек снова пойдут в банки. Большинству людей будет сложно объяснить целесообразность этого процесса. Очевидно, что люди с ограниченными возможностями не могут сдать биометрию, которая заложена в ЕБС. Для небольших банков стоимость считывателей — непосильные расходы. Для них должны быть спецмеры, спецпродукты, спецбиометрия», — отметил председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.