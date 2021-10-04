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В России начнут отмечать День отца. Вот когда его будут праздновать

Президент Владимир Путин поручил установить в России День отца. Праздник будет отмечаться в третье воскресенье октября. Это следует из указа главы государства на сайте правовой информации.

Фото: Shutterstock.com

 

Праздник должен укрепить институт семьи и повысить значимость отцовства в воспитании детей. Инициативу о введении нового праздника выдвинула бывший уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. Ее идею подержали в июле Министерство труда и социальной защиты России и вынесли на общественное обсуждение.

Напомним, в России появится новый праздник — День качества. Учредить его постановил президент Владимир Путин. День качества должен появиться в России «в целях поддержки и развития деятельности, направленной на повышение качества продукции и услуг». Отмечать его планируется ежегодно во второй четверг ноября.

 

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