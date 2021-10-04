В России начнут отмечать День отца. Вот когда его будут праздновать

Праздник должен укрепить институт семьи и повысить значимость отцовства в воспитании детей. Инициативу о введении нового праздника выдвинула бывший уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. Ее идею подержали в июле Министерство труда и социальной защиты России и вынесли на общественное обсуждение.

Напомним, в России появится новый праздник — День качества. Учредить его постановил президент Владимир Путин. День качества должен появиться в России «в целях поддержки и развития деятельности, направленной на повышение качества продукции и услуг». Отмечать его планируется ежегодно во второй четверг ноября.