В России появится новый праздник — День качества. Вот кто (и когда?) будет его отмечать

Согласно указу президента, День качества должен появиться в России «в целях поддержки и развития деятельности, направленной на повышение качества продукции и услуг». Отмечать его планируется ежегодно во второй четверг ноября. Как следует из пояснительной записки, появление праздника необходимо «в связи с масштабными задачами, стоящими перед страной, и важностью развития конкуренции, как одного из ключевых направлений государственного курса Российской Федерации».

«Качество является фундаментальным условием формирования устойчивого спроса ‎на произведенную продукцию на территории Российской Федерации и экспортируемую за ее пределы. При этом вопросы качества тесно связаны ‎с качеством жизни в аспекте устойчивого развития, обеспечением безопасности, сохранением экологии и здоровья человека», — отмечается в документе.

Выбранная для праздника дата, второй четверг ноября, неслучайна. В 1997 год были впервые вручены премии правительства России за достижение значительных результатов в области качества продукции, услуг ‎и внедрения высокоэффективных методов управления качеством. Постановления о присуждении таких наград обычно приурочены ко Всемирному дню качества, который проходит во второй четверг ноября с 1989 года.

«Закрепление соответствующего праздничного дня будет является не только отражением памятных событий, имеющих особое значение для государства и общества, но и будет способствовать формированию устойчивого интереса потребителей к качественным товарам и услугам, стимулированию отечественных предприятий и организаций совершенствовать выпускаемую продукцию и предоставляемые услуги, с учетом современных мировых тенденций, а также будет являться важным информационным поводом для формирования идеологии качества среди органов государственной власти, предприятий ‎и общественности», — говорится в пояснительной записке.