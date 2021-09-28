Путин допустил введение новых мер поддержки россиян. Вот кто может на них рассчитывать

«Мы договорились, что динамика макроэкономических показателей будет находиться в фокусе нашего внимания. Это важно как на этапе принятия закона «О бюджете», так и на этапе его исполнения, чтобы оперативно вносить коррективы, уточнения в программы развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы, при возможности запускать дополнительные меры поддержки, прежде всего семей с детьми, как мы уже делали в текущем году», — заявил Путин сегодня, 28 сентября, в ходе совещания правительства.

Под новыми мерами поддержки Путин имел ввиду имеет в виду единовременные выплаты семьям, в которых растут школьники, а также всем российским пенсионерам, военнослужащим, курсантам, сотрудникам правоохранительных органов.

«При этом повторю: в ближайшие годы необходимо сформировать целостную систему поддержки семей с детьми — тоже еще раз подчеркну, мы много раз об этом говорили. В целом темп того, что надо делать, понятен, и, конечно, мы должны будем делать это начиная с того момента, когда будущая мама еще только ждет появления малыша и вплоть до окончания ребенком школы», — добавил он.

Также в ближайшие годы Путин пообещал продолжить повышать пенсии. Средства на индексацию заложены в проект федерального бюджета.

Напомним, весной 2021 года Путин в ходе послания к Федеральному собранию анонсировал ряд мер поддержки граждан. Это, в том числе, выплата на ребенка от 3 до 7 лет включительно, выплата для детей от 8 до 16 лет, растущих в неполных семьях, а также выплата для женщин, вставших на учет на ранних сроках беременности и испытывающих материальные трудности.