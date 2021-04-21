Послание Владимира Путина к Федеральному собранию в 2021 году. Главное

Сегодня, 21 апреля, президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Оно стало 27-м в новейшей истории России и 17-м для Путина. Публикуем главные тезисы, новость обновляется.
Послание в этом году было посвящено внутренним вопросам страны — здравоохранению, социальной политике и экономике. Главное, что, по мнению Путина, удалось сделать за прошедший год: «Сплотившись, мы смогли сработать на опережение». «На первый план вышли семья, дружба, взаимовыручка, милосердие и сплоченность, духовно-нравственные ценности, про которые ряды стран забывают уже — и эти ценности мы всегда будем отстаивать и защищать», — заявил Путин.
Центральное значение сейчас имеет вакцинация — правительству, Минздраву и главам регионов поручено в постоянном режиме заниматься этим вопросом. Поэтому уже к осени планируют сформировать в России коллективный иммунитет. «Только так мы заблокируем смертельно опасную эпидемию. Другого пути нет. Другой путь хуже — переболеть», — заявил Путин.
Также необходимо принять дополнительные меры по противодействию болезней, которые являются причиной преждевременной смерти — сердечно-сосудистые заболевания, злокачественные новообразования, болезни органов дыхания, гепатит С. В ближайшие годы (2021-2023-е) направят 5 тысяч скорых для работы на селе. Это позволит полностью обновить парк машин.
Особое внимание должны уделить здоровью детей. Отдых необходимо сделать максимально доступные — возвращать половину стоимости путевки при поездке в летние лагеря. Также необходимо ввести дополнительные возможности для студенческого туризма. Поощрить молодеешь, которая проявила себя в различных олимпиадах и других программах. В каникулярный период, «высокий сезон», будет действовать программа возврата денег за путевки для студентов — ранее таких решений никогда не принимали.
Поддержка семей с детьми (с низким уровнем доходов)
- Уже действует система выплат на ребенка до трех лет — она составляет в среднем по стране 11 300 рублей в месяц
- Выплата на ребенка от 3 до 7 лет включительно назначена на 5,1 миллион детей. В среднем выплата составляет 5 690 рублей.
- С 1 июля 2021 года для детей от 8 до 16 лет, растущих в неполных семьях, будет назначена выплата — в среднем 5 650 рублей.
- Для женщин, вставших на учет на ранних сроках беременности и испытывающих материальные трудности, будет назначена выплата в размере 6 350 рублей в месяц в среднем по стране.
- Больничный по уходу за ребенком до 7 лет включительно — 100% от заработка.
- Продлена до 2026 года программа материнского капитала — теперь право на него возникает с рождением первенца. Он проиндексирован и составляет почти 640 тысяч рублей.
- Провести еще одну единовременную выплату семьям — по 10 тысяч рублей на всех школьников. Также поручено расширить эту выплату на будущих первоклассников. Выплату проведут к середине августа, чтобы у родителей было время подготовить ребенка к школе.
Также Путин поручил проработать процедуру взыскания алиментов. «Процедура не должна унижать человека, все вопросы здесь нужно решать преимущественно удаленно и в интересах пострадавшей части семьи. Государство обязано защитить права ребенка — именно об этом идет речь», — заявил он.
Культура и наука
- 24 миллиарда рублей будет направлено на обновление домов культуры, библиотек России.
- Создадут Президентский фонд культурных инициатив. В 2021 году на финансирование проектов будет направлено 3,5 миллиарда рублей.
- Еще 45 тысяч бюджетных мест будет открыто в вузах России, 75% из них отдадут в регионы.
- 116,2 миллиарда рублей направят на развитие в регионах не менее 100 вузов, где обучают, в том числе, будущих педагогов.
- 1 триллион 630 миллиардов рублей до 2024 года будут выделены на гражданские научные исследования.
- Необходимы новые решения в сфере атомной генерации, требуется ответить на вызовы изменения климата — адаптировать под них всю инфраструктуру, создать отрасль снижения углеродных выбросов.
Поддержка субъектов
- Весь объем коммерческого долга региона России, превышающий 25% собственных доходов, будет замещен бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года.
- Провести реструктуризацию бюджетных кредитов, предоставленных регионам в прошлом году для введения мер по противодействию пандемии коронавируса. Пролонгировать такие кредиты до 2029 года.
- Ввести новые инструменты — так называемые инфраструктурные кредиты по ставке не более 3% годовых и сроком погашения не более 15 лет. Всего планируется выделить таких кредитов на сумму 500 миллиардов рублей.
- Принцип распределение инфраструктурных кредитов — чем меньше долгов было у региона, тем больше таких кредитов он может получить.
О защите интересов России
«У России есть свои интересы, которые мы защищаем и будет отстаивать в рамках международного права. А если кто-то отказывается понимать эту очевидную вещь, Россия всегда найдет путь отстоять свою позицию. При этом в мире все привыкли к политически мотивированным грубым санкциям, попыткам навязать свою волю другим. Подобная практика сейчас становится опасной — как прямая попытка организация в Беларуси переворота и убийства президента этой страны. Никто этого просто не замечает, все делают вид, что вообще ничего не происходит. […] Практика государственных переворотов — это уже слишком, все границы перешли уже. Чего только стоят признания задержанных, что готовилась блокада Минска. Это значит, между прочим, что по-сути велась подготовка к массированной кибератаке. Это, знаете, просто одним рубильником не сделаешь. Недаром западные коллеги отказываются от множества предложений наладить международный диалог по кибербезопасности. […] Вместе с тем недружественные акции по отношению к России также не прекращаются. Мы ведем себя в этой связи сдержанно, скромно, чаще всего не отвечает. […] Если кто-то воспринимает наши добрые намерения как слабость и сам готов взорвать мосты, ответ России будет ассиметричным, быстрым и жестким».
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