Послание Владимира Путина к Федеральному собранию в 2021 году. Главное

Послание в этом году было посвящено внутренним вопросам страны — здравоохранению, социальной политике и экономике. Главное, что, по мнению Путина, удалось сделать за прошедший год: «Сплотившись, мы смогли сработать на опережение». «На первый план вышли семья, дружба, взаимовыручка, милосердие и сплоченность, духовно-нравственные ценности, про которые ряды стран забывают уже — и эти ценности мы всегда будем отстаивать и защищать», — заявил Путин.

Центральное значение сейчас имеет вакцинация — правительству, Минздраву и главам регионов поручено в постоянном режиме заниматься этим вопросом. Поэтому уже к осени планируют сформировать в России коллективный иммунитет. «Только так мы заблокируем смертельно опасную эпидемию. Другого пути нет. Другой путь хуже — переболеть», — заявил Путин.

Также необходимо принять дополнительные меры по противодействию болезней, которые являются причиной преждевременной смерти — сердечно-сосудистые заболевания, злокачественные новообразования, болезни органов дыхания, гепатит С. В ближайшие годы (2021-2023-е) направят 5 тысяч скорых для работы на селе. Это позволит полностью обновить парк машин.

Особое внимание должны уделить здоровью детей. Отдых необходимо сделать максимально доступные — возвращать половину стоимости путевки при поездке в летние лагеря. Также необходимо ввести дополнительные возможности для студенческого туризма. Поощрить молодеешь, которая проявила себя в различных олимпиадах и других программах. В каникулярный период, «высокий сезон», будет действовать программа возврата денег за путевки для студентов — ранее таких решений никогда не принимали.