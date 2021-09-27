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Россияне смогут оформить прописку через портал «Госуслуги»

Все граждане России с 2023 года смогут оформить регистрацию по месту жительства через портал «Госуслуг» без посещения МВД, пишет ТАСС. До этого времени всем, кто достиг 14-летнего возраста, придется один раз посетить орган регистрационного учета, чтобы получить отметку о прописке.

Фото: Shutterstock.com

 

Новую функцию введут на госуслугах в 2023 году. А пока до этого времени гражданам старше 14 лет для регистрации по месту жительства придется однократно посещать орган регистрационного учета.

В МВД напомнили, что с 1 июля 2022 года по всей России на детей до 14 лет можно оформить прописку в электронном виде. Для этого через портал госуслуг родители или опекуны должны предъявить заявление о регистрации, а само свидетельство может быть направлено в личный кабинет на портале.

Напомним, мошенники нашли новый способ обмана граждан. Они начали рассылать россиянам уведомления якобы от портала госуслуг об откреплении от поликлиники из-за технического сбоя. В письме также предлагается заново пройти регистрацию и уплатить пошлину.

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