Россияне смогут оформить прописку через портал «Госуслуги»

Новую функцию введут на госуслугах в 2023 году. А пока до этого времени гражданам старше 14 лет для регистрации по месту жительства придется однократно посещать орган регистрационного учета.

В МВД напомнили, что с 1 июля 2022 года по всей России на детей до 14 лет можно оформить прописку в электронном виде. Для этого через портал госуслуг родители или опекуны должны предъявить заявление о регистрации, а само свидетельство может быть направлено в личный кабинет на портале.

Напомним, мошенники нашли новый способ обмана граждан. Они начали рассылать россиянам уведомления якобы от портала госуслуг об откреплении от поликлиники из-за технического сбоя. В письме также предлагается заново пройти регистрацию и уплатить пошлину.