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Путин на год продлил запрет на ввоз продуктов из западных стран

Президент России Владимир Путин продлил на год действие контрсанкций, которые запрещают ввоз в страну некоторых продуктов из нескольких западных стран. Подписанный президентом указ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Фото: Shutterstock.com

 

Санкции будут действовать до 31 декабря 2022 года. Их ввели в ответ на экономические санкции со стороны Евросоюза и США. Под запретом мясо крупного рогатого скота и птицы, свинина и мясные продукты, рыба, молочные продукты, овощи и фрукты из Евросоюза, Соединенных Штатов, Австралии, Канады, Норвегии и ряда других стран.

По данным ООН, санкции стали причиной снижения ВВП России в среднем на 1% ежегодно. Помимо этого, ограничения привели к увеличению количества людей, живущих за чертой бедности, с 15,5 до 19,8 млн.

Ранее международная платежная система Visa увеличит в России часть межбанковских комиссий за оплату картами. Изменения произойдут уже в следующем году.

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