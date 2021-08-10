В начале сентября в Петербурге пройдет фестиваль «День Д». В этом году у него двойной юбилей — событие не только пройдет в пятый раз, но и будет приурочено к 80-летию со Дня рождения писателя Сергея Довлатова. Концерты, лекции, экскурсии, установка памятника фокстерьеру Глаше, создание легального граффити и не только: публикуем полную программу фестиваля.
В начале сентября в Петербурге пройдет фестиваль «День Д». В этом году у него двойной юбилей — событие не только пройдет в пятый раз, но и будет приурочено к 80-летию со Дня рождения писателя Сергея Довлатова. Концерты, лекции, экскурсии, установка памятника фокстерьеру Глаше, создание легального граффити и не только: рассказываем о программе фестиваля.
Организаторы фестиваля, историк Лев Лурье и Анастасия Принцева, в этом году готовят традиционно разнообразную программу — от концертов, лекций, экскурсий (в том числе на ретроавтомобилях!) до установки памятника фокстерьеру Глаше, создания легального граффити и саундртрека Довлатова во время разводки Дворцового моста. Лекции и концерты будут также транслироваться в режиме онлайн. Мероприятия пройдут с соблюдением эпидемиологических мер безопасности.
Программа пятого фестиваля «День Д»:
- Презентация книги Льва Лурье о Ленинграде 40-60х годов «Город над вольной Невой» в книжном магазине «Подписные издания».
- Субботник в Сквере Довлатова на Загородном проспекте, 15-17 — уборка сквера, покраска скамеек, высадка цветов, а также установка памятника любимому фокстерьеру писателя Глаше авторства архитектора Вячеслава Бухаева. Джаз, спектакль по произведениям писателя театра «Ключъ», чтения произведений Довлатова и «открытый микрофон».
- Лекторий на Новой Голландии: «Тактика творца. Советский опыт» Льва Лурье, «Быть хамелеоном: способы самореализации в хмурые эпохи» Глеба Морева, «Провинция у моря»: Иосиф Бродский и утопия частной жизни Никиты Елисеева, «Диалектика Застоя» Киры Долининой, а также «Мы их не читали...» Неофициальный художник и художественный официоз в 1960-70-е годы.
- «День Д» в «Доме книги»: презентация книги «Три города Сергея Довлатова». Авторы: Андрей Арьев, Александр Генис, Елена Скульская), чтения произведений Довлатова и «открытый микрофон», брейн-ринг.
- Звуковое шоу «Поющие мосты»: разводка Дворцового моста под «саундтрек Довлатова» и дневная трансляция чтений произведений Довлатова в исполнении известных актеров — Константина Хабенского, Максима Виторгана и других.
- Экскурсии и квесты «Довлатов вокруг Рубинштейна».
- Экскурсии на ретро-автомобиле «Ленинград Довлатова».
- Кинопоказы классики киностудии «Ленфильма» на «Ленфильме». Фильмы представляют Любовь Аркус, Василий Степанов, Зинаида Пронченко и другие.
- Создание легальных Довлатов-граффити под мостом Бетанкура. Участвуют стрит-арт художник Стас Багс и другие.
- Zoom-празднование Дня рождения с семьей и друзьями Довлатова.
- Лекции и вечер воспомининаий в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Лекция Галины Доброзраковой «Малоизвестные произведения Довлатова советского периода» и Игоря Сухих «Что написано о Сергее Довлатове». Вечер воспоминаний ведет Андрей Арьев.
- Показ советской моды и лекция от Марины Скульской о ней — в винтажном магазине OFF.
- Уличный праздник в Джазовом сквер на Загородном проспекте. Спектакль «Компромисс» Казанского студенческого театра «Другое слово», парад фокстерьеров, мастер-классы, инсталляции, танцы, шахматный турнир, советские дворовые и настольные игры, чтения произведений Довлатова, концерт Stankov Jazz Band и городского романса в исполнении группы «Ля-Миноръ».
Лев Лурье
Специально для «Собака.ru»:
Хочется напомнить жителям Петербурга, что есть весёлое звонкое имя «Довлатов», которое позволяет взглянуть на происходящее, даже на очень печальное, с некой доброй улыбкой. Довлатов в некотором смысле учит не сдаваться. Творчество Довлатова – это как роман Камю «Чума» – идея экзистенциального выполнения своего творческого и нравственного долга без героизации творца. Это важное отношение при нашем пессимистическом сознании. Довлатов очень трезвит. Это уличный праздник, возложение цветов к памятнику, парад фокстерьеров, чтения Довлатова разными более-менее известными людьми в разных местах. То есть это такое коллективное признание в не¬остывающей любви к творчеству Сергея Донатовича
Анастасия Принцева
Специально для «Собака.ru»:
В этом году мы получили поддержку Комитета по молодежной политике» и администрации Владимирского округа, где жил Сергей Донатович. Мы планируем благоустроить пока что крайне неухоженный сквер Довлатова на Загородном проспекте, сделать его чистым и уютным, посадить цветочки и поставить маленькую скульптуру любимой собаки Довлатова Глаше. Также вместе с Владимирским муниципальным округом мы планируем провести праздник в Джазовом сквере, чтобы не мешать жителям Рубинштейна. Это недалеко от сквера Довлатова и дома, где он жил, но подальше от жилых домов. Поставим большой длинный стол, накроем его, будем играть в советские игры, учиться прыгать на резиночке, устроим сеанс одновременной игры с гроссмейстером, будем читать советские газеты, позовем любимых, уже родных фокстерьеров выступить с номерами, к которым они всегда так старательно готовятся, потанцуем рок-н-ролл, послушаем джаз и ленинградский городской романс. Будем отмечать юбилей Сергея Донатовича душевно, по-ленинградски
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