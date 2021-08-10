В начале сентября в Петербурге пройдет фестиваль «День Д». В этом году у него двойной юбилей — событие не только пройдет в пятый раз, но и будет приурочено к 80-летию со Дня рождения писателя Сергея Довлатова. Концерты, лекции, экскурсии, установка памятника фокстерьеру Глаше, создание легального граффити и не только: рассказываем о программе фестиваля.

Организаторы фестиваля, историк Лев Лурье и Анастасия Принцева, в этом году готовят традиционно разнообразную программу — от концертов, лекций, экскурсий (в том числе на ретроавтомобилях!) до установки памятника фокстерьеру Глаше, создания легального граффити и саундртрека Довлатова во время разводки Дворцового моста. Лекции и концерты будут также транслироваться в режиме онлайн. Мероприятия пройдут с соблюдением эпидемиологических мер безопасности.