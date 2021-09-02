Минтруд: на удаленке находятся в тысячу раз больше людей, чем в допандемийные времена

По его словам, до пандемии удаленно в России работали 30 тысяч человек. Во время пандемии этот показатель вырос до 11% от работоспособного населения, примерно 5-6 миллионов человек. Так и остались дома примерно половина из них, хотя в целом рынок труда вышел на докризисный уровень.

В центрах занятости на учете остаются примерно миллион россиян, в худшие дни локдауна их было почти четыре миллиона. Большая половина нынешних безработных имеют образование школьного уровня.

Сервис Superjob провел опрос среди россиян и выяснил, считают ли они свои города лучшими для карьеры на удаленке. Больше половины москвичей, которые работают дистанционно (51%), согласились, что столица — лучшее место для карьерного роста из дома. 40% опрошенных петербуржцев назвали свой город хорошим местом для карьеры на удаленке.

На конец июня 2021 года уровень регистрируемой безработицы в Петербурге составил 1,1%. Этот показатель втрое меньше аналогичного периода прошлого года.