Уровень безработицы в России опустился до минимума с 2019 года

В последний раз столь низкий уровень безработицы эксперты отмечали в сентябре 2019 года. Тогда он также был на уровне 4,5%, или 3,4 млн человек. По стандартам международной организации труда (МОТ), наименьший уровень безработицы наблюдался в июле 2019 года — 4,3%.

По данным Росстата, численность рабочей силы в возрасте старше 15 лет в июле составила 75,5 млн человек, из которых около 72 млн были трудоустроены, что эквивалентно 59,6% населения страны. Среди них доля женщин составила 48,6%. Уровень занятости среди сельских жителей оказался ниже, чем среди городских — 52,9 и 61,8% соответственно.

Напомним, на конец июня 2021 года уровень регистрируемой безработицы в Петербурге составил 1,1%. Этот показатель втрое меньше аналогичного периода прошлого года. В июне 2020 коронавирусного года уровень безработицы составлял 3%, в июне 2019 — 0,4%, сообщили в Смольном.

Министерство труда России положительно оценило предложение взимать с зарплат граждан дополнительный взнос в качестве обязательного страхования от безработицы. Собранные деньги власти обещают направлять в специальный фонд, из которого будут выплачиваться пособия в случае потери работы.