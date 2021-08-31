Исследование: 66% россиян положительно относятся к инклюзивному образованию детей

По данным опроса 66% граждан положительно относятся к совместному обучению детей с особенностями развития с детьми без особенностей. Об отрицательном отношении заявили 16% респондентов, 13% относятся нейтрально.

Более двух третей родителей школьников и детсадовцев имеют опыт инклюзивного образования (63% и 65% соответственно). В обоих случаях дети у 27% родителей как школьников, так и детсадовцев не обучаются совместно с детьми с особенностями развития.

Те родители, кто лично сталкивался с инклюзивным образованием, чаще сообщали о положительном опыте. Три четверти родителей школьников и детсадовцев (74% и 73%) положительно относятся инклюзивному образованию, негативные оценки дали 8% и 9% родителей.

Большинство россиян согласны с мнением, что инклюзивное образование помогает детям лучше понимать друг друга (80%). Непопулярно среди россиян суждение о снижении уровня образования при совместном обучении (61% не поддерживают эту точку зрения, а 31% согласны с ней).

Исследования показывают: отношение ребенка к сверстникам с особенностями развития во многом зависит от отношения к ним окружающих его взрослых. Фонд «Обнаженные сердца» подготовил для «Собака.ru» краткое руководство о том, как общаться с людьми, которые отличаются от тебя.