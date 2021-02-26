Как научить ребенка (и себя!) общаться с людьми с особенностями развития — памятка от фонда, основанного Натальей Водяновой

Будьте терпеливы и внимательны

Если вы общаетесь с человеком, у которого есть трудности с речью, будьте терпеливы и внимательны, дайте ему закончить мысль, не прерывая и не корректируя. Не притворяйтесь, что вы поняли, лучше переспросите. Подкрепите речь жестами, используйте картинки или написанные слова. Иногда люди воспринимают информацию зрительно лучше, чем на слух.

Не показывайте сожаление и снисходительность

Не стоит выражать сочувствие и соболезновать, а также быть снисходительным. Люди с инвалидностью – не жертвы. Они могут нуждаться в помощи и поддержке, но это не означает, что они не могут любить, радоваться жизни и получать от нее удовольствие.

Давайте ребенку информацию

Если ваш ребенок задает вопросы о ментальной̆ или физической̆ инвалидности, не переводите разговор на другую тему. Если у вас на данный момент недостаточно информации, вы можете поискать ее позже, сделав этот поиск вместе с ребенком на платформе «Обнаженные сердца онлайн». Ребенку важно понять, что физические отличия других людей̆ не опасны и не заразны. Расскажите ребенку об основных правилах общения с людьми с особыми потребностями. Отсутствие адекватной̆ информации порождает мифы, страхи и недостаток взаимопонимания.