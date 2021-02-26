Как научить ребенка (и себя!) общаться с людьми с особенностями развития — памятка от фонда, основанного Натальей Водяновой

Исследования показывают: отношение ребенка к сверстникам с особенностями развития во многом зависит от отношения к ним окружающих его взрослых. В преддверии дня рождения Натальи Водяновой — 28 февраля модели, маме пятерых детей и филантропу исполняется 39 лет — основанный ею фонд «Обнаженные сердца» подготовил для «Собака.ru» краткое руководство о том, как общаться с людьми, которые отличаются от тебя.
Cначала человек
Люди с особыми потребностями – прежде всего люди. У них те же права и потребности, что и у всех людей – жить в семье, учиться, дружить, быть услышанными. Когда мы говорим о таких людях и общаемся с ними и их близкими, прежде всего стоит помнить об этом. Принцип «people first» (сначала человек) означает, что прежде всего нужно видеть человека, его индивидуальность, потребности, интересы, а уже потом его специфические особенности. Не называйте людей с особыми потребностями, отталкиваясь от их нарушения/диагноза (слепые, глухие, отсталые, дауны, аутисты, опорники и т.д.) – это неккорректно и оскорбительно.
Фонд «Обнаженные сердца» помогает детям с аутизмом и другими особенностями развития: организовывает обучение специалистов и родителей, оказывает бесплатные услуги сопровождения, проводит стажировки, тренинги, конференции, форумы, выпускает книги. Одна из целей фонда — изменить отношение общества к людям с особенностями развития. Ведь важно не только подготовить ребенка с аутизмом или синдромом Дауна к посещению детсада или школы, но и чтобы дети вокруг, а также их родители научились понимать и принимать эти особенности.
Общайтесь с человеком с нарушениями, также как вы это делаете с другими людьми
При знакомстве с человеком с инвалидностью вполне уместно пожать ему руку, даже если ему трудно ею шевелить. Если вы общаетесь с человеком с нарушенным зрением, назовите себя первым. Если вы общаетесь с человеком с нарушенным слухом, не кричите, лучше привлеките внимание жестами и не закрывайте рот руками или едой, когда говорите. Слуховой аппарат усиливает звук, но не может сделать его более четким. Если вы собираетесь познакомиться или пообщаться с человеком в инвалидном кресле или другом специальном приспособлении, постарайтесь, чтобы ваше лицо находилось на уровне его глаз, не очень вежливо разговаривать сверху-вниз.
Относитесь ко взрослым людям как ко взрослым
«Человек с особенностями развития всю жизнь остается маленьким ребенком» – это миф. Люди имеют право выбора, право высказать собственное мнение, к которому остальным стоит прислушиваться. Некорректно относиться к детям и взрослым людям с особенностями развития как к маленьким детям. Принцип нормализации подразумевает, что интересы и занятия человека должны соответствовать его возрасту, независимо от того, какие у него есть нарушения.
Не говорите о человеке в третьем лице
Некорректно говорить о человеке в третьем лице – например, некорректно спрашивать у родителей о том, что ему может нравиться или не нравиться. Разговаривая с человеком с нарушениями, обращайтесь к нему напрямую, а не к его сопровождающему.
Будьте терпеливы и внимательны
Если вы общаетесь с человеком, у которого есть трудности с речью, будьте терпеливы и внимательны, дайте ему закончить мысль, не прерывая и не корректируя. Не притворяйтесь, что вы поняли, лучше переспросите. Подкрепите речь жестами, используйте картинки или написанные слова. Иногда люди воспринимают информацию зрительно лучше, чем на слух.
Не показывайте сожаление и снисходительность
Не стоит выражать сочувствие и соболезновать, а также быть снисходительным. Люди с инвалидностью – не жертвы. Они могут нуждаться в помощи и поддержке, но это не означает, что они не могут любить, радоваться жизни и получать от нее удовольствие.
Давайте ребенку информацию
Если ваш ребенок задает вопросы о ментальной̆ или физической̆ инвалидности, не переводите разговор на другую тему. Если у вас на данный момент недостаточно информации, вы можете поискать ее позже, сделав этот поиск вместе с ребенком на платформе «Обнаженные сердца онлайн». Ребенку важно понять, что физические отличия других людей̆ не опасны и не заразны. Расскажите ребенку об основных правилах общения с людьми с особыми потребностями. Отсутствие адекватной̆ информации порождает мифы, страхи и недостаток взаимопонимания.
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