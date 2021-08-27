Опрос россиян: около 70% не хотят работать с родственниками

Среди аргументов против работы с родственниками и супругами были такие, что личные отношения могут помешать делу, или, наоборот, работа может осложнить отношения. В то же время находиться на рабочем месте вместе с отцом и матерью не хотели бы только по 28% и 21% респондентов соответственно, пишет РБК.

Еще 56% участников опроса заявили о готовности работать вместе с лучшим другом или подругой. Однако если речь заходит об отношениях подчиненный—начальник, доля сторонников значительного снижается. Находиться в подчинении у друзей готовы 41%, быть начальником — 46%.

Ранее власти заявляли, что на конец июня 2021 года уровень регистрируемой безработицы в Петербурге составил 1,1%. Этот показатель втрое меньше аналогичного периода прошлого года.

Министерство труда России положительно оценило предложение взимать с зарплат граждан дополнительный взнос в качестве обязательного страхования от безработицы. Собранные деньги власти обещают направлять в специальный фонд, из которого будут выплачиваться пособия в случае потери работы.

Пугающая статистика: только 15 % работников чувствуют, что увлечены работой. При этом чаще всего мотивация уходит из-за того что: (1) вы потеряли контроль над происходящим на работе; (2) вы не находите смысла в том, что делаете; (3) вы перестали рассматривать работу как место, где можно учиться, и (4) вам не нравятся коллеги. Можно ли решить эти проблемы: ответы в материале «Собака.ru».