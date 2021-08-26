СМИ: Стоимость жилья в Петербурге за 10 лет увеличилась в 2,5 раза

Наибольшее подорожание отмечается в сегменте бизнес-класса: с 98 до 273 тысяч рублей за квадратный метр. В сегменте массового спроса средний уровень цен изменился с 73 до 178 тысяч за квадратный метр. Такие данные опубликованы в аналитическом докладе международной консалтинговой компании Knight Frank.

Также было замечено увеличение объема продаж на петербургском рынке недвижимости за 10 лет. В первом полугодии 2011 года в городе было продано 10 тысяч квартир, а за аналогичный период этого года — 21 тысячу квартир, что показывает двойное увеличение. Но также отмечается небольшой рост объема предложений на рынке недвижимости — всего 12%. Помимо этого, увеличилась доля пригородного жилья: с 12 до 17%.

Минувший год поставил рекорд спроса на загородные дома. Число сделок на рынке загородной недвижимости Петербурга в 2020-ом выросло вдвое к уровню 2019 года. В 2020 году на загородном рынке Петербурга зафиксирован исторический максимум спроса — 10,2 тысяч сделок с коттеджами, участками и таунхаусами.

Global Residential Cities Index (GRCI) представил рейтинг индекса цен на жилье во всем мире. Петербург занял в нем 107 место с темпом роста цен в 1,2%. Также в рейтинге представлена Москва, она оказалась на 119 месте с показателем 0,2%.