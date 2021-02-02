В Петербурге зафиксирован рекордный спрос на загородные дома

По данным консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», в 2020 году на загородном рынке Петербурга зафиксирован исторический максимум спроса — 10,2 тысяч сделок с коттеджами, участками и таунхаусами. Это почти в два раза выше объема спроса за 2019 год — 5,3 тысяч сделок и на 36-41% превосходит результаты самых успешных лет, 2013-2011-х годов — 7,5-7,3 тысяч лотов соответственно.

«Ситуация с предложением на загородном рынке прямо противоположна спросу. Совокупный объем предложения на конец года составил 15,6 тысяч лотов, что является минимальным уровнем за последние 10 лет. Основу предложения составляют участки без подряда — на их долю в целом на рынке приходится 93% от количества нереализованных лотов», — сообщила руководитель центра Ольга Трошева.

Напомним, в 2020 году только за полтора месяца карантина, вызванного пандемией коронавируса, в Петербурге сложился новый быт. «Собака.ru» насчитала 8 типично петербургских карантинных типажей: от паломников цветущей вишни до внезапных трудоголиков. Среди них новая элита времен пандемии — счастливые обладатели дачного домика в Комарово или те, кто успели его снять перед тем как цены даже на самые затрапезные халупы у залива не подскочили.