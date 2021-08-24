Численность населения Петербурга вырастет к 2024 году: прогноз Смольного

Рост численности населения обеспечен миграционным приростом в 13 200 человек. Об этом рассказал глава Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерия Москаленко.



Начальник ведовства также подчеркнул, что в прогнозе учитывается рост экономики, от которого зависит и миграционный прирост. Ожидается повышение численности населения Санкт-Петербурга до 5 миллионов 399 тысяч человек к 2024 году. При этом естественная убыль населения в Санкт-Петербурге составила 11,8 тысячи человек.

А общемировые исследования показывают, что население Земли достигнет пика в 2064 году и к концу XXI века будет снижаться. К этому моменту население планеты составит 9,7 млрд человек, а к 2100 году оно упадет до 8,8 млрд.

В 2020 году пройдет первая цифровая всероссийская перепись населения с использованием больших данных от мобильных операторов и органов госвласти. Но ее перенесли на осень 2021 года из-за пандемии. А еще россияне смогут назвать себя как угодно во время переписи населения. «Если человек ощущает себя эльфом, пусть будет эльфом», — объяснил замруководителя ведомства Павел Смелов.