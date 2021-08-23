Мошенники не пройдут: в системе быстрых платежей появилась возможность вернуть ошибочный перевод

Подобный механизм называется диспутной системой. Она дает возможность банкам коммуницировать между собой для урегулирования споров по операциям клиентов в СБП и ускорить процессы по их рассмотрению, рассказали в «Российской газете». В настоящее время к диспутной системе подключились более 130 банков-участников.

Количество спорных операций в системе в настоящее время незначительно. Механизм оспаривания платежей реализован у международных платежных систем Visa и Mastercard.

Ранее совет директоров Банка России принял решение отметил комиссии для банков по переводам денег между физическими лицами. С апреля 2020 года переводы «с карты на карту» в системе быстрых платежей станут бесплатными или по минимальным тарифам.

«Сбербанк» подключил новый способ оплаты через систему быстрых платежей — по QR-коду. Сейчас он работает в тестовом режиме, а уже в августе поэтапно станет доступен всем клиентам банка.