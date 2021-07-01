«Сбербанк» подключил оплату товаров по QR-коду через систему быстрых платежей

Оплата по QR-коду через систему быстрых платежей для клиентов «Сбербанка» стала доступна с сегодняшнего дня, 1 июля. Но не всем — пока новый способ оплаты запущен в тестовом режиме. «В течение июля, после того как банк убедится в том, что сервис работает стабильно на пилотной группе клиентов, начнется поэтапный тираж сервиса на всю аудиторию пользователей СберБанка Онлайн», — приводит РБК сообщение пре—службы банка.

У розничных клиентов «Сбербанка» появится возможность с помощью мобильного приложения сканировать QR-коды от системы быстрых платежей на кассах магазинов для оплаты покупок, либо оплачивать покупки в интернет-магазинах по специальным ссылкам. В свою очередь, клиенты-ретейлеры смогут подключить через «Сбербанк» новый платежный способ.

Вместе со «Сбербанком» сервис подключила и его «дочка» — платежный сервис ЮMoney. Он запустил C2B-сервис для физических и юридических лиц. «Метод оплаты с помощью СБП через ЮKassa в настоящий момент запущен для группы мерчантов [торговых точек], совместно с которыми прорабатываются технические процессы для совершенствования клиентского опыта и оценки возможностей дальнейшего масштабирования сервиса», — отметил зампредседателя «Сбербанка» Кирилл Царев.