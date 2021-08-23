На российских дорогах появится новый знак. Водителей будут предупреждать о фотовидеофиксации

Новый дорожный знак «Фотовидеофиксация» будет обозначать места, где нарушения правил зафиксируют автоматически при помощи стационарных или передвижных камер, рассказали в ГИБДД.

При этом существующая табличка 8.23 «Фотовидеофиксация» будет исключена с 1 сентября 2021 года. Новый знак разместят на трассах вне населенного пункта в 150-300 м от зоны видимости камер, фиксирующих нарушение ПДД. А также указатели поставят на въезде в поселение и действие его распространится на всей территории населенного пункта.

Теперь эти знаки не будут предупреждать о каждой камере на дороге. В Госавтоинспекции считают, что введение нового знака позволит исключить загромождение дорожной сети, потому что массовое применение знака 8.23 станет ненужным.

На Петроградской стороне из дорожного знака сделали арт объект: на нем появились надпись «Выход на сцену» и занавески. Инсталляция получила название «Закулисье».

Активисты движения «Явь» развесили по Петербургу мотивирующие дорожные знаки. Так, в городе появились красные треугольники «Верь в себя», «Позвони маме», «Купи ей цветы», «Не матерись» и «Не справляй нужду на улице».