Дорожный знак на Петроградской стороне превратился в арт-объект «Закулисье». Он стал «выходом на сцену» с занавесками

«На одном из тротуаров Петроградской стороны вырос безликий дорожном знак. Он встал посреди тротуара, затрудняя свободный проход, а заборы, фланирующие его по бокам, отрубили все пути для сопротивления.Театральные кулисы и надпись, сообщающая о сцене, скрытой за ними, превратили городской изъян в инсталляцию», — написал он.

По его словам, прохожие, которые читают надпись и проходят через портал, начинают иначе воспринимать улицу по ту сторону ширмы. «Возможность как заходить на «сцену», так и уходить с нее позволяет случайным незнакомцам, встретившимся в закулисье, по-новому смотреть друг на друга и на мир вокруг себя», — добавил уличный художник.

По словам автора работы, одна из задач уличного искусства — переосмыслять места, в которых унифицированная программа городского планирования дает сбой.