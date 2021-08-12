Жителя Петербурга за попытку убийства блокадницы приговорили к семи годам колонии

Сергея Ефимова признали виновным в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ). Также его обязали выплатить пострадавшей 300 тыс. рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник информации.

Следователи установили, что в середине января этого года в подъезде многоэтажки на Васильевском острове он ударил по голове и нанес не меньше двух ударов колющим предметом 96-летней женщине с целью убийства из-за того, что пенсионерка пыталась выгнать его на улицу.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет в исправительной колонии особого режима. Ефимов вину признал полностью», — говорится в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Ефимов в момент совершения преступления был задержан семьей полицейских, которые живут в том же доме, где произошел инцидент.

Ранее стало известно, что в петербурге вор вскрыл сейф в квартире блокадницы на Выборгском шоссе и украл деньги и украшения.