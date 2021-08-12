На севере Петербурга злоумышленник обокрал блокадницу

Вор вскрыл сейф в квартире блокадницы на Выборгском шоссе и украл деньги и украшения.
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Фото: Shutterstock.com
Как сообщает «Фонтанка», в полицию обратилась 82-летняя жительница Выборгского шоссе. Она рассказала, что с 16 июня была на даче, а когда вернулась, то обнаружила вскрытый сейф. В нем, по словам пострадавшей, было 11 тысяч 500 евро и два золотых браслета от часов.
Сумма ущерба составила 1 миллион 297 тысяч 395 рублей, следы взлома на входной двери не были обнаружены.
Отмечается, что пострадавшая — жительница блокадного Ленинграда.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража». Ранее в Петербурге неизвестный отнял у пенсионера-блокадника сумку с 500 тыс. рублей.
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