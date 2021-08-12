Что будете на завтрак? Вакцину-«ряженку», пожалуйста! Испытания нового препарата от COVID-19 идут в Петербурге

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник информации, препарат сейчас проходит испытания на животных. Авторы отмечают выработку устойчивого иммунного ответа, о чем говорит повышение в крови животных антител — иммуноглобулинов классов A (IgA) и G (IgG). Вакциной-ряженкой препарат называют из-за содержания в нем модифицированных молочнокислых бактерий-пробиотиков.

«Вакцина прекрасно будет подходить для детей, возрастных людей. То, что она будет безопасной, я не сомневаюсь. Наши данные показывают, что этот пробиотический штамм какое-то время в кишечнике живет и через неделю исчезает, выполнив свою задачу. Воздействие на организм будет мягким» — отметил ученый.

Специалисты Института экспериментальной медицины планируют получить результаты тестирования вариантов новой вакцины на животных в ноябре, после чего начнутся клинические испытания препарата.

Отмечается, что в будущем препарат может продаваться в аптеках в виде капсул.