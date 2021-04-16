Ученые из петербургского Института экспериментальной медицины работают над созданием новой вакцины от коронавируса — первой в мире съедобной. На вкус обещают похожую на обычную ряженку.
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Фото: Shutterstock.com
«Больше всего она напоминает ряженку… Лабораторные мыши, крысы и кролики с удовольствием потребляют эту закваску. При этом формируется прекрасный иммунный ответ, и каких-либо побочных эффектов пока не наблюдается», — рассказал РИА «Новости» автор идеи, руководитель отдела молекулярной микробиологии и лаборатории молекулярной генетики патогенных микроорганизмов ИЭМ Александр Суворов.
Как отмечает директор Института экспериментальной медицины Александр Дмитриев, разработка имеет серьезные конкурентные преимущества. запатентована технология создания соответствующего кисломолочного продукта, а само изготовление съедобной вакцины от коронавируса не требует химического синтеза и дополнительной очистки.
«Определенные вакцины предназначены для детей, другие — для пожилых людей, третьи рекомендованы молодым людям. При этом и те и другие вакцины обладают как преимуществами, так и недостатками. Мукозальная вакцина на основе кисломолочного продукта — это наша уникальная разработка, и только время сможет показать, какая из вакцин от коронавируса окажется наиболее эффективна для определенных групп населения», — добавил он.
По оценкам специалистов, на завершение доклинических и проведение клинических исследований необходимо 200-220 миллионов рублей — в настоящее время ученые ищут возможности привлечения внебюджетного финансирования. Доклинические исследования предполагается завершить к концу 2021 года — началу 2022 года.
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