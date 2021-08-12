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В СПбГУ заявили, что при заселении в общежитие справки о вакцинации требовать не будут

Ранее на сайте вуза сообщалось, что при заселении в общежития наряду со всеми необходимыми документами обучающимся потребуется наличие сертификата о прививке от коронавирусной инфекции. После новых разъяснений со стороны Минобрнауки в вузе решили, что заселение студентов в общежития будет проходить без требования предоставлять справки о вакцинации от COVID-19 или подтверждение о перенесенном заболевании.

  • Фото: Shutterstock.com

     

На сайте вуза сообщалось, что при заселении в общежития обучающимся потребуется наличие сертификата о прививке от COVID-19 или какой-либо альтернативный ее вариант (справка о перенесенном в течение последних шести месяцев заболевании и так далее).

«Это рекомендации, утвержденные заместителем министра науки и высшего образования. Но после того, как поступили новые разъяснения со стороны Минобрнауки, было принято решение, что заселение в общежития СПбГУ будет обеспечено без учета этих рекомендаций», — рассказала ТАСС первый проректор СПбГУ Елена Чернова.

Ранее Минобрнауки РФ утвердило рекомендации вузам, в которых посчитало целесообразным требовать справки о вакцинации, перенесенной болезни или медицинском отводе при заселении  студентов в общежитие, проводить для тех, кто не привился, отдельные экзамены, организовать вакцинацию иностранных студентов за счет учебного заведения, а также перевести не прошедших вакцинацию от коронавируса студентов на удаленное обучение.

Позднее в министерстве сообщили, что планируется организовать дополнительные обсуждения данных рекомендаций.

Отмечается, что глава Минобрнауки России Валерий Фальков также призвал вузы обеспечить равные права привившимся и не вакцинированным от коронавируса студентам.

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