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СПбГУ разрешит заселять в общежития только привитых от COVID–19 студентов

Только привитые от COVID–19 студенты смогут заселиться в общежития Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).

  • Фото: Shutterstock.com

     

Как сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу вуза, студентам, планирующим заселяться в общежития, нужно предоставить сертификат о прохождении вакцинации или справку о перенесенном заболевании. Если учащемуся прививка от COVID-19 противопоказана, то он должен предоставить медотвод.

По предварительной информации, с 1 сентября занятия будут проходить в двух форматах: очном и удаленном.

Ранее стало известно, что петербургские студенты победили на международной олимпиаде по математике.

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