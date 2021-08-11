СПбГУ разрешит заселять в общежития только привитых от COVID–19 студентов

Только привитые от COVID–19 студенты смогут заселиться в общежития Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).
-
Фото: Shutterstock.com
Как сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу вуза, студентам, планирующим заселяться в общежития, нужно предоставить сертификат о прохождении вакцинации или справку о перенесенном заболевании. Если учащемуся прививка от COVID-19 противопоказана, то он должен предоставить медотвод.
По предварительной информации, с 1 сентября занятия будут проходить в двух форматах: очном и удаленном.
Ранее стало известно, что петербургские студенты победили на международной олимпиаде по математике.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.