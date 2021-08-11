В ТРЦ «Галерея» на фуд–кортах возобновили работу 121 ресторан и кафе

Губернатор Александр Беглов посетил ТРЦ «Галерея», где ознакомился с тем, как выполняются требования постановления Правительства Петербурга, касающиеся работы фуд-кортов, сообщают в пресс-службе Смольного.

По информации на вторник, 10 августа, возобновил деятельность 121 объект общественного питания. Все сотрудники привиты первым компонентом вакцины.

Напомним, что запрет на работу фуд–кортов и фуд–плейсов в торговых центрах города был снят 2 августа при условии соблюдения дополнительных требований, основанных на рекомендациях Роспотребнадзора.

Отметим, что к 1 сентября фуд–корты должны обеспечить стопроцентную вакцинацию всех работников и документально это подтвердить. Исключение составляют те, кто переболел коронавирусом в последние полгода.