В ТРЦ «Галерея» на фуд–кортах возобновили работу 121 ресторан и кафе

10 августа стало известно, что на фуд–кортах, расположенных в ТРЦ города, возобновил деятельность 121 объект общественного питания. Все сотрудники привиты первым компонентом вакцины.
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Фото: Shutterstock.com
Губернатор Александр Беглов посетил ТРЦ «Галерея», где ознакомился с тем, как выполняются требования постановления Правительства Петербурга, касающиеся работы фуд-кортов, сообщают в пресс-службе Смольного.
По информации на вторник, 10 августа, возобновил деятельность 121 объект общественного питания. Все сотрудники привиты первым компонентом вакцины.
Напомним, что запрет на работу фуд–кортов и фуд–плейсов в торговых центрах города был снят 2 августа при условии соблюдения дополнительных требований, основанных на рекомендациях Роспотребнадзора.
Отметим, что к 1 сентября фуд–корты должны обеспечить стопроцентную вакцинацию всех работников и документально это подтвердить. Исключение составляют те, кто переболел коронавирусом в последние полгода.
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