Школы Ленинградской области оштрафовали на 9 млн рублей

Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области провело ряд внеплановых проверок организации бесплатного горячего питания для школьников. В результате выявленных нарушений оштрафовало школы и поставщиков на 9 млн рублей.
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Фото: Shutterstock.com
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник информации, Владимир Путин в 2020 году поручил кабмину совместно с регионами РФ организовать бесплатное горячее питание для всех учеников с первого по четвертый классы, а Роспотребнадзору — проводить внеплановые проверки качества этого питания.
В результате проверок специалисты выявили такие нарушения, как несоблюдение условий хранения пищевых продуктов и поточности технологических процессов на пищеблоках.
Кроме того, фиксировалось отсутствие документов о качестве и безопасности продукции, несоответствие требуемой температуры горячих блюд на линии раздачи, а также нарушение графиков уборки с применением дезинфицирующих средств.
Отмечается, что нарушения были выявлены в ходе 90% проверок.
Напомним, ранее суд в Петербурге закрыл ресторан, где массово отравились дети.
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