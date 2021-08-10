Школы Ленинградской области оштрафовали на 9 млн рублей

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник информации, Владимир Путин в 2020 году поручил кабмину совместно с регионами РФ организовать бесплатное горячее питание для всех учеников с первого по четвертый классы, а Роспотребнадзору — проводить внеплановые проверки качества этого питания.

В результате проверок специалисты выявили такие нарушения, как несоблюдение условий хранения пищевых продуктов и поточности технологических процессов на пищеблоках.

Кроме того, фиксировалось отсутствие документов о качестве и безопасности продукции, несоответствие требуемой температуры горячих блюд на линии раздачи, а также нарушение графиков уборки с применением дезинфицирующих средств.

Отмечается, что нарушения были выявлены в ходе 90% проверок.

Напомним, ранее суд в Петербурге закрыл ресторан, где массово отравились дети.