Суд в Петербурге закрыл ресторан, где массово отравились дети

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник информации, проверка показала, что заведение не поддерживало чистоту в производственных цехах заведения.

«Красногвардейский районный суд города Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности ООО «Ладога-отель» за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». Суд назначил наказание в виде приостановления деятельности помещения ресторана ООО «Ладога-отель« <…> на срок 60 суток», — говорится в сообщении.

Согласно поступившим в суд материалам, после отравления детей в ресторане провели проверку, во время которой обнаружили, что там не поддерживалась чистота в производственных цехах, мука хранилась на полу без стеллажа, а также другие нарушения. Представители компании на суде частично согласились с вменяемыми им нарушениями, однако просили назначить наказание в виде штрафа.

Ранее пресс-служба управления Роспотребнадзора по Петербургу сообщила о случаях кишечной инфекции у организованной группы детей, которые следовали из Петербурга в Екатеринбург на поезде. Было установлено, что последний прием пищи проходил в ресторане отеля «Ладога-Отель», который расположен в доме № 26 по проспекту Шаумяна. С поезда в Кировской и Костромской областях сняли 10 детей, еще трое доехали до Екатеринбурга, откуда их доставили в детскую больницу.

Как оказалось, в анализах детей обнаружили сальмонеллу. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев после инцидента поручал областному Минздраву взять под контроль ситуацию и наладить взаимодействие с коллегами из других регионов.