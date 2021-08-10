Как петербурженка организовала фестиваль «Садовник» в саду Васильевского острова— с йогой, английским клубом, мастер-классами и локальной археологией

Как появился фестиваль «Садовник»
В прошлом году летом во время поездки в Сызрань в голову пришла мысль: воспроизвести атмосферу детского лагеря и проводить вечера, где бы люди пели песни у костра. Начала размышлять, как это можно реализовать. Подумала о том, что в Петербурге много уличных музыкантов. Но даже при большом желании прохожие не могут задержаться на одном месте и насладиться творчеством артистов, поскольку улицы очень оживленные — на Невском проспекте даже присесть негде. Поэтому мне захотелось создать комфортные условия для всех и найти место, куда можно целенаправленно прийти и расслабиться.
В августе 2020-го года я организовала первый «Садовник» в Таврическом саду. В дружеской атмосфере мы сидели, пели песни и ели. Постепенно начали приходить новые люди, и образовалось целое комьюнити.
О коллаборации «Садовника» и парка «Заросли»
В этом году на вечеринке, где неформально обмениваются знаниями в домашней обстановке, — «Домашней конференции» — я познакомилась с одним из координаторов «Зарослей» — Ильей Кулешовым. Когда он рассказывал об этом парке, подумала, что это идеальное место для проведения «Садовника». Мне хотелось именно такую локацию, выделяющуюся на фоне остальной городской среды, но при этом, чтобы не нужно было ехать загород.
Посетив «Заросли», поняла, что территория больше, чем я думала. В этот момент решила, что хочу провести нечто большее, чем «Садовник». Связалась с Ильей и предложила ему совместно организовать фестиваль, который мог бы поддержать парк, находящийся на гране исчезновения.
Что будет на фестивале?
На территории «Зарослей» будут работать фудкорт, мастерская, спортивная площадка и «поляна спокойствия». Гости фестиваля смогут поучаствовать в благоустройстве парка: перевести репродукции известных картин и украсить флоральными орнаментами забор и бетонные блоки, установить скамейки, создать арт-объекты. А ещё всех ждут мастер-класс «Как обновить старую одежду с помощью хлорки» и выставка достижений урбанистов.
Кроме того, спортсмены проведут занятия по йоге и фитнесу. А на «поляне спокойствия» состоится английский клуб, где все желающие смогут порассуждать на тему «Что такое урбанистика и как можно повлиять на городскую среду». После чего гости пройдут тренинг на расслабление и поиск внутреннего ресурса по технике режиссёра Михаила Чехова.
И участница краеведческого объединения «Гэнгъ» Ксения Сидорина расскажет, чем с краеведческой точки зрения интересны «Заросли», предложит отыскать артефакты, а потом попытаться понять, как они здесь оказались. Раньше на месте парка была дореволюционная свалка, поэтому тут можно найти много интересных предметов. А завершится фестиваль ламповым концертом и танцами.
О цели проекта
Мы хотим безопасно повлиять на городскую среду (без митингов) и показать, что в «Зарослях» можно проводить классные мероприятия, заниматься спортом, творчеством, образованием и благоустройством. Эта локация на Васильевском острове не уступает по красоте и комфорту Марсову полю или Таврическому саду.
В Петербурге достаточно мало мероприятий, после которых образуются настоящие комьюнити. Поскольку в большом городе люди часто чувствуют себя одиноко, необходимо, чтобы было больше фестивалей и других событий, где каждый сможет найти единомышленника и совместно творить.
Благодаря событию многие люди узнают об уникальном парке с бурной растительностью. Локация начнёт развиваться. И тогда, возможно, нам удастся спасти место от строительства дороги.
Фото: Альбина Шипицына.
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