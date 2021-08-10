Как петербурженка организовала фестиваль «Садовник» в саду Васильевского острова— с йогой, английским клубом, мастер-классами и локальной археологией

Как появился фестиваль «Садовник»

В прошлом году летом во время поездки в Сызрань в голову пришла мысль: воспроизвести атмосферу детского лагеря и проводить вечера, где бы люди пели песни у костра. Начала размышлять, как это можно реализовать. Подумала о том, что в Петербурге много уличных музыкантов. Но даже при большом желании прохожие не могут задержаться на одном месте и насладиться творчеством артистов, поскольку улицы очень оживленные — на Невском проспекте даже присесть негде. Поэтому мне захотелось создать комфортные условия для всех и найти место, куда можно целенаправленно прийти и расслабиться.

В августе 2020-го года я организовала первый «Садовник» в Таврическом саду. В дружеской атмосфере мы сидели, пели песни и ели. Постепенно начали приходить новые люди, и образовалось целое комьюнити.