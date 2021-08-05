Неизвестный отнял у пенсионера-блокадника сумку с 500 тыс. рублей в Петербурге

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник информации, неизвестный мужчина, применив физическую силу, выхватил из рук пенсионера сумку, в которой находились денежные средства в сумме 500 тыс. рублей, и скрылся в неизвестном направлении.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабеж в крупном размере»)»,— говорится в сообщении МВД по городу и Ленинградской области.

В полиции отметили, что нападение произошло в подъезде дома №6, корпус 2, на улице Черкасова.

В ТАСС добавили, что потерпевший пережил блокаду Ленинграда во время Великой Отечественной войны.

В настоящий момент ведется розыск злоумышленника.

Напомним, ранее были задержаны петербуржцы, ограбившие 99-летнего ветерана в День Победы. Одному 18 лет, другому 26.