Задержаны петербуржцы, ограбившие 99-летнего ветерана в День Победы. Одному 18 лет, другому 26

Вечером 9 мая в полицию Василеостровского района обратился 99-летний ветеран Великой Отечественной войны, который сообщил, что двое мужчин сорвали с его шеи золотую цепочку с крестиком прямо в подъезде дома на проспекте Кима. Ущерб составил 100 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ — грабеж.

Пенсионер рассказал полицейским, что в одном из злоумышленников узнал сантехника, услугами которого ранее неоднократно пользовался и с которым у него сложились дружеские отношения. Вместе с другом он пришел в квартиру пожилого мужчины под предлогом поздравить его с 9 мая. Ветеран побоялся впускать малознакомых мужчин и вышел к ним на лестницу. Тогда один из них сорвал цепочку с крестиком с его шеи, после чего оба скрылись.

«В результате проведенных оперативно розыскных мероприятий сотрудники УМВД России по Василеостровскому району установили и задержали подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей, 26 и 18 лет. Старший из них ранее судим за кражу и действительно работает сантехником. Оба злоупотребляют наркотическими средствами. 26-летний сантехник задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Изъятая у злоумышленников цепочка возвращена пенсионеру», — отмечают в пресс-службе МВД по Петербургу.