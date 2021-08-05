Студентов Первого медицинского университета могут отчислить за отказ вакцинироваться от COVID-19

Первый Петербургский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова намерен до начала зимы завершить процесс вакцинации от коронавируса достигших совершеннолетия студентов.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник информации, студенты, которые болеют либо не могут сделать прививку по состоянию здоровья, получат предложение перевестись на другой факультет.

«Иначе он будет просто отчислен по состоянию здоровья в связи с невозможностью прохождения производственной практики», — заявил проректор вуза по учебной работе Андрей Яременко.

При этом студентов, которые еще не достигли 18-летнего возраста, будут расселять в общежития с учетом этого фактора.

Ранее стало известно, что глава ВОЗ призвал приостановить ревакцинацию от COVID-19. Это позволит привить как можно больше людей во всем мире.