Стало известно, сколько процентов проживающих в социальных учреждениях вакцинировано от COVID-19

Как сообщают в пресс-службе Смольного, прививку сделали 5 267 человек, проживающих в интернатах для пожилых людей и инвалидов, ПНИ и других социальных учреждениях — это 97,3% от всех имеющих показания к вакцинации. Полностью завершили цикл 4961 человек.

Отмечается, что вакцинация в стационарных учреждениях социальной сферы проводится выездными медицинскими бригадами, с учетом состояния здоровья проживающих.

Сотрудников социальных учреждений, подведомственных Комитету по социальной политике, также вакцинируют. Первый компонент вакцины получили 5681 человек (64,4 %). Завершили цикл вакцинации — 3344 сотрудников.

Всего в ведении Комитета по социальной политике Петербурга находится 51 учреждение, в 38 из них пожилые люди и люди с ограниченными возможностями здоровья проживают круглосуточно.

Это 8 психоневрологических интернатов, 7 домов общего типа, 5 домов-интернатов для детей с отклонением в умственном развитии, 14 центров содействия семейному воспитанию, Центр социальной реабилитации инвалидов, социальный приют для детей «Транзит», кризисный центр помощи женщинам, Центр учета и социального обслуживания людей без определенного места жительства.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области вновь ужесточили ограничения по коронавирусу. Документ, подписанный губернатором региона Александром Дрозденко, вступил в силу 3 августа.