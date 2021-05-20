«Владение iPhone делает вас цифровым рабом Apple»: Павел Дуров раскритиковал политику корпорации по отношению к пользователям

В своем заявлении Дуров ссылается на расследование The New York Times — издание выяснило, что Apple участвует в крупномасштабной слежке и цензуре по указанию Китая. По мнению создателя Telegram, «это печально, но неудивительно: крупные технологические компании часто предпочитают прибыль свободе». Также Дуров утверждает, что Apple «очень эффективно реализует свою бизнес-модель, основанную на продаже устаревшего оборудования по завышенной цене клиентам, заточенным в ее экосистеме».

Каждый раз, когда Дурову приходится использовать iPhone для тестирования Telegram на iOS, он чувствует, что «попадает в Средневековье» — дисплеи на 60 Гц «не могут конкурировать с дисплеями 120 Гц современных телефонов Android, которые поддерживают гораздо более плавную анимацию».

Но «громоздкие устройства или устаревшее оборудования» — это не самое худшее в технологиях Apple. «Владение iPhone делает вас цифровым рабом Apple — вам разрешено использовать только те приложения, которые Apple позволяет вам устанавливать через свой AppStore, и вы можете использовать только Apple iCloud для резервного копирования своих данных. Неудивительно, что тоталитарный подход Apple так ценится Коммунистической партией Китая, которая — благодаря Apple — теперь имеет полный контроль над приложениями и данными всех своих граждан, которые полагаются на iPhone», — резюмировал Дуров.