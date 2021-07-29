В Петербурге продолжается вакцинация от COVID-19 на дому

Как отметил вице-губернатор Олег Эргашев, вакцинация от COVID-19 на дому доступна для петербуржцев с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных горожан, которые получают социальное обслуживание не выходя из дома и испытывают трудности в самостоятельном передвижении.

«Уже вакцинированы 3804 человека. Эта работа будет продолжена», — заявил он.

Как сообщает пресс-служба Смольного, сформированы 67 выездных прививочных бригад для иммунизации данной категории горожан. Медицинские бригады оснащены средствами индивидуальной защиты и специальными фармацевтическими термоконтейнерами для перевозки вакцины.

Добавим, что иммунизация петербуржцев, которые имеют тяжелые хронические заболевания и находятся дома, стартовала в конце апреля этого года. Записаться на вакцинацию на дому можно в поликлинике по месту жительства. Окончательное решение о возможности вакцинации принимает участковый терапевт.