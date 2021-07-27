Статистика дня: 59% россиян никогда не слышали о бодипозитиве

Никогда не слышали о бодипозитиве 59% россиян. Среди тех, кто знаком с явлением, 12% полагают, что оно выступает за принятие собственного тела со всеми его недостатками — 23-29% среди молодежи. 5% считают, что бодипозитив выступает за здоровое тело и ЗОЖ, 3% ответили, что оно против дискриминации по внешности, а 8% сказали, что слово им знакомо, но не смогли уточнить его значение.

Более половины россиян (61%) скорее согласны с тем, что бодипозитив избавляет людей от комплексов, связанных с особенностями внешности. 15% полагают, что он такие комплексы формирует. Две трети опрошенных (69%) считают, что бодипозитив воспитывает терпимое отношение общества к физическим особенностям людей.

Почти половина россиян (49%) считают, что бодипозитив способствует соблюдению здорового образа жизни. В свою очередь четверть опрошенных (25%) полагают, что он позволяет игнорировать здоровый образ жизни. Чаще всего так считают люди в возрасте 18-24 лет.

Более половины россиян (61%) испытывают безразличие к тому, что в последнее время на обложках журналов или в рекламе появляются изображения моделей с особенностями внешности и тела, отличающимися от общепринятых стандартов красоты. 20% смотрят на это положительно, а 15% — отрицательно.