Без любви и ненависти к телу: что важно знать о концепции боди-нейтральности

Так что же такое боди-нейтральность?

По сути золотая середина между любовью и ненавистью к своему телу. Движение направлено на то, чтобы люди приняли его таким, какое оно есть, и сосредоточились на его возможностях, а не на его виде. В концепции боди-нейтральности тело само по себе не так важно, а наше отношение к нему может быть любым. То есть мы не обязаны любить его и думать о том, как оно выглядит. После длительного периода ненависти к телу, с которой живут многие, прийти к любви — не самая лёгкая задача.

Концепция боди-нейтральности предлагает свести к минимуму наши претензии к телу. Да, оно нам может не нравиться, но отношение к нему не причина чувствовать себя плохо, испытывать вину или беспокойство. При этом фитнес-инструктор Мэдди Чикконе отмечает: «Боди-нейтральность гораздо более полезна: это более вдохновляющий подход к принятию своего тела. Дело не в игнорировании своих недостатков, потому что совершенства вообще не существует. Боди-нейтральность призывает заботиться о своём теле без осуждения».

Боди-нейтральность — это не противоположность бодипозитиву, а лишь ещё один способ принять свое тело. Но вот основные различия между этими концепциями.

Меньше давления

Если у вас есть проблемы с принятием тела, то чьи-то слова о том, что вы должны чувствовать себя уверенно в бикини, могут вызвать ещё больше беспокойства. В конечном итоге вы можете почувствовать вину за то, что недостаточно любите свое тело. Боди-нейтральность признает, что преодолеть проблемы, испытываемые из-за внешности, может быть трудно. И не заставляет нас думать о своём теле только позитивно.

Можно перестать сосредотачиваться на своей внешности

Бодипозитив помогает в борьбе с нереалистичными идеалами красоты, но не решает основную проблему: внешность не должна быть основным источником нашей самооценки. Боди-нейтральность избавляет от фокуса внимания на внешности. Трудно стыдиться облика своего тела, когда вы цените его и знаете, на что оно способно.