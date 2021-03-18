Без любви и ненависти к телу: что важно знать о концепции боди-нейтральности

На смену бодипозитиву (который не избавил нас от фокуса на внешности!) приходит боди-нейтральность. Кажется, что любить тело каждый день теперь не обязательно. Зато можно быть благодарным за то, что оно позволяет тебе дышать и пить, бегать и заниматься сексом. Объясняем суть термина, еще не появившегося в словаре российских ЗОЖ-инфлюенсеров.
Термин «боди-нейтральность» впервые прозвучал в 2015 году — блоггеры Габи Грегг и Стефани Йебоа помогли на ранних этапах сформировать это движение. Боди-нейтральность фокусируется на том, какие функции выполняет тело, а не как оно выглядит. Уже в 2016 году американский консультант по здоровому образу жизни и интуитивному питанию Энн Порье создала программу семинаров по боди-нейтральности, чтобы помочь женщинам принять свое тело. В России про движение уже пишут СМИ, но термин пока не появился в словаре ЗОЖ-инфлюенсеров, а в Instagram менее 100 публикаций под хештегом «бодинейтральность».
Почему боди-нейтральность может вытеснить бодипозитив?
Каждое тело прекрасно, и вы должны любить его таким, какое оно есть — действительно значимая концепция бодипозитива. Но не совсем достижимая на практике: быть довольным своим телом день изо дня получается с трудом. Боди-нейтральность подчеркивает, что это абсолютно нормально, когда в какие-то дни нам нравится наша внешность, а в какие-то — нет.
Когда мы говорим о равенстве и принятии любого тела, есть смысл сосредоточиться на внешности. Но когда дело доходит до поднятия самооценки, то повышенное внимание к телу может, наоборот, утомить. Бодипозитив не избавил нас от сфокусированности на внешности. Кроме того он, как и концепция идеального, худого и гладкого тела, как будто лишает человека права быть недовольным собой, пользоваться услугами косметологов и делать пластические операции. Происходит шейминг — но уже не за неконвенциональные тела, а за желание их изменить. Даже если бодипозитив станет более разнообразным и всеобъемлющим, он оставит ощущение, что есть только два варианта отношения к телу: либо любишь его, либо ненавидишь.
Дарья Аверкова
медицинский психолог, специализируется на терапии расстройств пищевого поведения
Вполне естественно, что после многих лет строгих требований к образу тела возник тренд на бодипозитив. Любое давление рано или поздно порождает бунт — нормы и стандарты красоты здесь не исключение. Если позволить всем телам быть любыми, а не принуждать достижение нереалистичных идеалов, то сила этого бунта постепенно начнёт угасать — потребности оправдать мини-юбки размера XXL или неэпилированные подмышки больше не будет. Вероятно, именно в этот момент затухания бунта появляется пространство для боди-нейтральности. При этом, на мой взгляд, бодипозитив выполнял и продолжает выполнять очень важную функцию: трансляцию идеи, что любое тело имеет право быть и называться красивым. Любое тело можно показывать, в любом теле можно надевать мини и бикини, если этого хочется. Именно бодипозитив поставил под сомнение стандарты красоты.
Так что же такое боди-нейтральность?
По сути золотая середина между любовью и ненавистью к своему телу. Движение направлено на то, чтобы люди приняли его таким, какое оно есть, и сосредоточились на его возможностях, а не на его виде. В концепции боди-нейтральности тело само по себе не так важно, а наше отношение к нему может быть любым. То есть мы не обязаны любить его и думать о том, как оно выглядит. После длительного периода ненависти к телу, с которой живут многие, прийти к любви — не самая лёгкая задача.
Концепция боди-нейтральности предлагает свести к минимуму наши претензии к телу. Да, оно нам может не нравиться, но отношение к нему не причина чувствовать себя плохо, испытывать вину или беспокойство. При этом фитнес-инструктор Мэдди Чикконе отмечает: «Боди-нейтральность гораздо более полезна: это более вдохновляющий подход к принятию своего тела. Дело не в игнорировании своих недостатков, потому что совершенства вообще не существует. Боди-нейтральность призывает заботиться о своём теле без осуждения».
Боди-нейтральность — это не противоположность бодипозитиву, а лишь ещё один способ принять свое тело. Но вот основные различия между этими концепциями.
Меньше давления
Если у вас есть проблемы с принятием тела, то чьи-то слова о том, что вы должны чувствовать себя уверенно в бикини, могут вызвать ещё больше беспокойства. В конечном итоге вы можете почувствовать вину за то, что недостаточно любите свое тело. Боди-нейтральность признает, что преодолеть проблемы, испытываемые из-за внешности, может быть трудно. И не заставляет нас думать о своём теле только позитивно.
Можно перестать сосредотачиваться на своей внешности
Бодипозитив помогает в борьбе с нереалистичными идеалами красоты, но не решает основную проблему: внешность не должна быть основным источником нашей самооценки. Боди-нейтральность избавляет от фокуса внимания на внешности. Трудно стыдиться облика своего тела, когда вы цените его и знаете, на что оно способно.
Дарья Аверкова
медицинский психолог, специализируется на терапии расстройств пищевого поведения
Природа создала тело не для того, чтобы оно было красивым — оно были создано, чтобы дышать, пить и есть, ходить, бегать, заниматься сексом. Отношение к телу — не главное. Важно то, какую мы проживаем жизнь в этом теле. В этом значимость концепции боди-нейтральности: сместить фокус с красоты тела на его функцию. Боди-нейтральность даёт наконец свободу от культа тела, освобождая основные человеческие ресурсы — время и внимание для других ценностей и сфер.
Какую жизнь вы хотели бы прожить? Исследуйте, каким человеком вы хотели бы быть? Каким партнёром, другом или родителем? Возможно, профессионалом в чём-то? Какие в вашей жизни есть ценности? И, наконец, что вы можете сделать уже сегодня для того, чтобы жить такую жизнь, которая была бы важна для вас? Подумайте, какие возможности к этому даёт вам ваше тело?
Тот, кто практикует бодипозитив, может сказать: «Я люблю свое тело» или «Я доволен внешностью». Человек, придерживающийся боди-нейтральности скажет так: «Мое тело помогает мне подняться на гору» или «Я могу взять на руки своего ребенка». Даже если вы хотите, чтобы в вашей внешности что-то изменилось, важно принимать свое тело таким, какое оно сегодня — для этого принятия нужно время, терпение и практика.
Как практиковать боди-нейтральность
- Сведите к минимуму разговоры о теле
Не поддерживайте разговоры о теле даже с самим собой. Например, вместо того, чтобы ругать себя за то, что джинсы стали тесными, выберите одежду, в которой будет удобно.Если друзья или близкие говорят о весе, то расставляйте акценты верно: если они выражают недовольство своим телом, то обратите их внимание на то, что они чувствуют, а не как выглядят.
- Ешьте то, что хотите
Выбирайте свежие и полезные продукты, которые помогут организму получить необходимые питательные вещества, но также не забывайте наслаждаться десертами и закусками, и отказывайте себе в той еде, которую хотите.
- Слушайте тело
Выбирайте такие физические упражнения, которые не будут казаться вам наказанием. Когда вы чувствуете усталость и истощение, дайте отдохнуть своему телу.
- Поменяйте мысли о теле
Когда вы замечаете, что начинаете критиковать свое тело, подумайте вместо этого о том, что оно делает для вас в данный момент. Сосредоточьтесь на его силе и способности исцелять, двигаться, приспосабливаться. И не забывайте, что требуется время, чтобы относиться к телу нейтрально — без негатива или ложного позитива.
Текст: Карина Сиразетдинова.
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