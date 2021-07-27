Исследователи узнали, сколько человек выступает против создания COVID-free зон в Петербурге

«Только 16 процентов петербуржцев уверены, что распространение действия QR-кода улучшит ситуацию в северной столице, а идею с COVID-free зонами поддерживают 11 процентов горожан. Абсолютно не поддерживают эту идею 41 процент респондентов, еще 17 процентов скорее «против», чем «за», — сообщается в исследовании.

От посещения заведений и мероприятий, при обязательном наличии QR-кода, некоторые люди будут отказываться. Так, от фитнес-клубов точно не откажутся 25 процентов петербуржцев, откажутся — 42 процента. Посещать салоны красоты продолжат 26 процентов петербуржцев, а откажутся — 39 процентов. 30 процентов горожан продолжат ходить на культурные мероприятия, точно откажутся от культурной программы 36 процентов опрошенных.

Получается, что чуть больше четверти (27 процентов) опрошенных поддерживают инициативы властей по введению COVID-free зон в городе. Каждый четвертый поддерживает идею распространения QR-кода на бьюти-сферу и фитнес. Посещение культурных мероприятий по QR-коду поддерживают более трети соискателей (37 процентов). Более половины респондентов откажутся от посещения этих сфер, если вход без QR-кода будет невозможен.

Напомним, ранее переболевшие COVID-19 петербуржцы начали получать QR-коды. Но не обращавшиеся к врачу остаются без сертификата.