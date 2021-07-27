В Госдуме предложили вернуть в российский паспорт графу о национальности

В Госдуме предложили вернуть в российский паспорт так называемую пятую графу — о национальности. По мнению властей, малочисленные коренные народы хотели бы иметь такой пункт в документе, но пока могут получить только вкладыш к паспорту, подтверждающих их происхождение.
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Ильдар Гильмутдинов, зампред комитета Государственной думы по делам национальностей
О возвращение графы «национальность», цитата по «Говорит Москва»:
Мы неоднократно эту тему в комитете обсуждали. Сходу решения нет. Есть те, кто за. Например, ряд малочисленных коренных народов хотели бы иметь национальность в паспорте. У них есть определённые преференции, предусмотренные законодательством, для этого им надо предъявить документы, которые говорили бы об их национальности. Но сейчас мы приняли закон, формируется реестр малочисленных коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, и на основании этого реестра им будут документ выдавать, то есть кое-какое решение есть. Но нужно обсуждать, однозначного ответа нет.
В Татарстане в паспорте есть надпись на татарском языке. Если человек хочет, чтобы у него в паспорте было прописано ФИО на татарском языке, это можно. Это не то что если у человека есть какие-то амбиции: это потому, что на родном языке фамилия и имя пишутся по-другому, они связаны с предками, поэтому есть такая возможность.
Кто-то говорит: зачем это нужно? Что это позволит решать? Тем более что со временем и паспорт в бумажном виде теряет свою значимость, будут электронные документы. Еще раз говорю: если человек хочет обозначить таким образом свою принадлежность к тому или иному этносу, наверное, на примере вкладыша с ФИО на татарском можно, это некая связь в том числе с предками. А вот какие категории — это малочисленные народы, которые постоянно должны доказывать свою принадлежность к ним. Но возможность такую можно предусмотреть для тех граждан, у кого есть определенные преференции.
В Советском Союзе указание национальности в паспорте и других удостоверяющих личность документах носило обязательный характер. Национальность гражданина записывалась в пятую графу на основании национальности родителей или одного из них. Если их национальность была разная, то гражданин имел право выбирать национальность отца или матери при получении им первого паспорта по достижении 16-летнего возраста. После этого советский гражданин менять национальность уже не имел права.
Ранее россиянам разрешили не ставить в паспорт штампы о браке и детях. Теперь обязательными в документе являются только два штампа: о регистрации по месту жительства и о воинской обязанности.
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