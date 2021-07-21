Россиянам разрешили не ставить в паспорт штампы о браке и детях

Согласно постановлению, теперь обязательными в паспорте являются только два штампа: о регистрации по месту жительства и о воинской обязанности. По желанию в документе будут ставиться отметки о заключении и расторжении брака, детях до 14 лет, ранее выданных паспортах и имеющихся загранпаспортах, ИНН, группе крови и резус-факторе будут ставить по желанию гражданина.

Напомним, уже в декабре 2021 года в Москве начнут выдавать электронные паспорта в виде пластиковой карты. Столица станет пилотным регионом. На электронном носителе будут содержаться данные о гражданине России, точно такие же, как и в бумажном паспорте — о регистрации по месту жительства, о семейном положении, о детях. При этом основные сведения о гражданине будут размещены на самой пластиковой карте.