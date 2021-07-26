В России планируют запретить продажу животных в зоомагазинах и на птичьих рынках

Законопроектом предлагается внести изменения в Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Как отметил Бурматов, его инициатива «сделает невозможным торговлю ими через зоомагазины и птичьи рынки». «Требований к таким местам в настоящее время не установлено, что влечет за собой частые злоупотребления в этой области. Животные зачастую содержатся в стесненных условиях, без надлежащей ветеринарной помощи и ухода, лишенные нормального питания, возможности выгула и общения, с нарушениями санитарных норм», — говорится в пояснительной записке.

Установить требования к местам, где осуществляется продажа животных, исключающие жестокое обращение с ними, необходимо в целях обеспечения гуманного обращения с животными. «Есть шанс рассмотреть законопроект уже осенью. Положительное заключение Правительства на него получено. Надеюсь, это положит конец издевательствам над животными в таких местах, где их пребывание совершенно определенно подпадает под определение «жестокое обращение» и опасно и для самих животных, которые часто просто не доживают до момента продажи», — добавил Бурматов.

Напомним, ранее в Госдуму внесли законопроект о поправках к административному кодексу, вводящие штрафы за жестокое обращение с животными. За содержание в плохих условиях россиян предлагают штрафовать на сумму от полутора до трех тысяч рублей, должностных лиц — от пяти до 15 тысяч рублей, юридических лиц — от 15 до 30 тысяч рублей.