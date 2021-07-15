Россиян планируют штрафовать за жестокое обращение с животными

Подобное наказание предусмотрено и для хозяев питомцев, которых запрещено содержать на территории РФ, а также за жестокое обращение с животными. Для физлиц в обоих случаях штрафы составят от 5 до 15 тысяч рублей. Также за несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях юридическое лицо может заплатить до 200 тысяч рублей.