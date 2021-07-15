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Россиян планируют штрафовать за жестокое обращение с животными

В Госдуму внесли законопроект о поправках к административному кодексу. Теперь за нарушение законодательства об обращении с животными может грозить штраф.

  • Фото: Shutterstock

За содержание животных в плохих условиях граждан предлагают штрафовать на сумму от полутора до трех тысяч рублей, должностных лиц — от пяти до 15 тысяч рублей, юридических лиц — от 15 до 30 тысяч рублей. За нарушение правил обращения с бездомными животными штрафы могут составить от трех до пяти тысяч рублей.

Подобное наказание предусмотрено и для хозяев питомцев, которых запрещено содержать на территории РФ, а также за жестокое обращение с животными. Для физлиц в обоих случаях штрафы составят от 5 до 15 тысяч рублей. Также за несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях юридическое лицо может заплатить до 200 тысяч рублей.

Напомним, ранее стало известно о том, что авиакомпания «Аэрофлот» ввела новые правила перевозки животных: увеличилась стоимость перевозки питомцев как в салоне, так и в багажном отделении самолета.

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