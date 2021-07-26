От любви до ненависти. В Петербурге стали чаще заключать браки и оформлять разводы

Стало известно, что в этом году петербуржцы стали чаще заключать браки и оформлять разводы. Так, за первые пять месяцев 2021 года 14 377 пар зарегистрировали свой брак, а 10 792 – подали на развод. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на источник информации. Из-за возросшего спроса на все летнее время были продлены часы работы Загса № 1 и № 2 до 12 часов ночи. Начало последней церемонии в 23:30.

Отмечается, что в 2020 году показатели были меньше. Брак зарегистрировали 10 907 пар за первые пять месяцев, а оформили развод 7517.

Напомним, что ранее россиянам разрешили не ставить в паспорт штампы о браке и детях до 14 лет. Согласно постановлению, теперь обязательными в паспорте являются только два штампа: о регистрации по месту жительства и о воинской обязанности.