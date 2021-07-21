Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на данные Комитета по здравоохранению Петербурга, в первом полугодии 2021 года, с 1 января по 8 июля, в Петербурге умерло на 37,4% больше людей, чем в 2019 году. Избыточная смертность оказалась почти в два раза выше, чем в 2020 году (22,9%). Именно этот показатель является ключевым для оценки опасности коронавируса.

Однако в Петербурге, в отличие от ряда других регионов России, прирост общей смертности полностью определялся ковид-ассоциированными состояниями. Так, в Москве избыточная смертность в 2020 году составляла 23,3%, в первом полугодии 2021 — 41,1%. «Смертность в год эпидемии превышает таковую в доэпидемический период именно по причине влияния вируса», — отметили в комздраве.

Напомним, ранее стало известно, что смертность в Петербурге с января по апрель 2021 года возросла на 30% — скончались 27 027 человек, что на 6 275 больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом свидетельствуют данные из отчета Петростата.