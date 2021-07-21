В Петербурге прививку от COVID-19 сделали 140 бездомных

Прививка от коронавируса бесплатная, ее делают всем жителям Петербурга, в том числе и бездомным, но только при наличии документов, сообщают «Невские новости» со ссылкой на директора благотворительной организации «Ночлежка» Григория Свердлина.

«Да, мы вакцинируем всех, кто живет в наших приютах. Если у человека нет медотвода от прививки, то вакцинация обязательна. Получили прививку уже около 140 человек», – поделился Свердлин.

Его коллега Данил Краморов отметил, что пока прививку смогли получить лишь те подопечные «Ночлежки», у которых есть документы. Для вакцинации необходимы паспорт, СНИЛС и медицинский полис.

«На данную секунду сделать прививку без документов невозможно, поэтому пока мы вакцинировали только клиентов с документами, которые живут в нашем приюте. Выясняем, можно ли как-то обойти это ограничение», –уточнил Краморов.

Сотрудники благотворительной организации с заботой относятся к своим подопечным. В особо острый период они предприняли много, чтобы не превратить приют в рассадник инфекции.

«В целом с началом пандемии мы стали внимательнее относиться к безопасности в рамках наших проектов. В первую волну закрывали очный прием в Консультационной службе, активнее раздавали маски и антисептики, вводили ограничения на перемещения жильцов приюта, оперативно изолировали заболевших. Все эти шаги позволяют проходить пандемию без всплесков заболевания», — рассказал Данил Краморов.

Ранее стало известно, что благотворительная организация «Ночлежка» откроет в Петербурге кафе, где будут работать их подопечные. Сейчас для будущего заведения ищут помещение в центре города и управляющего.