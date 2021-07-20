В Петербурге откроется заведение, в котором официантами и поварами станут бездомные

Благотворительная организация «Ночлежка», помогающая бездомным людям, откроет в Петербурге кафе, где будут работать их подопечные. Сейчас для будущего заведения ищут помещение в центре города и управляющего.
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Фото: Shutterstock.com
Такой формат общепита Григорий Свердлин увидел в Оксфорде и Лондоне. Бывшие бездомные будут проходить 3–4 месяца стажировки на позициях официантов, помощников повара, а также заниматься закупками. Предполагается, что после стажировки они смогут устроиться в другие заведения, а на их место встанут следующие. Это называется транзитное трудоустройство.
По его словам, благодаря такому кафе 15–20 человек в год получат новую профессию и вернутся к обычному образу жизни.
Благотворительная организация «Ночлежка» основана в Петербурге в 1990 году. Она помогает с жильем, едой, работой и документами людям без дома и регистрации. В организации работают семь десятков сотрудников и сотни волонтеров.
Напомним, ранее «Ночлежка» организовала благотворительный сбор проездных и жетонов на метро для бездомных людей.
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