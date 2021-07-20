В Петербурге откроется заведение, в котором официантами и поварами станут бездомные

По его словам, благодаря такому кафе 15–20 человек в год получат новую профессию и вернутся к обычному образу жизни.

Благотворительная организация «Ночлежка» основана в Петербурге в 1990 году. Она помогает с жильем, едой, работой и документами людям без дома и регистрации. В организации работают семь десятков сотрудников и сотни волонтеров.

Напомним, ранее «Ночлежка» организовала благотворительный сбор проездных и жетонов на метро для бездомных людей.